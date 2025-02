Vibo, riparati i danni in via Cordopatri che avevano lasciato a secco il centro storico. Ma ora l’acqua esce marrone

Riparata la condotta che serve i quartieri Carmine e piazza Terranova che da martedì erano rimasti senza fornitura idrica. Ma quello che ora sgorga dai rubinetti non è certo trasparente

«Sono state superate le problematiche sulla condotta idrica che aveva causato la carenza degli ultimi giorni nel centro storico di Vibo». A darne comunicazione ufficiale, attraverso un comunicato stampa, è l’amministrazione comunale che specifica: «Durante l’intera giornata odierna gli operai del Comune, della ditta IEnergy, che si occupa della manutenzione della rete, e della Redel, hanno lavorato incessantemente per effettuare gli interventi di riparazione necessari a seguito dell’episodio verificatosi nei giorni scorsi in via Cordopatri».

I danni «causati dalla rottura della condotta, avvenuta a opera di una ditta terza, infatti, hanno avuto conseguenze più serie di quanto inizialmente constatato – è stato sottolineato nella nota stampa -, anche a causa di una rete particolarmente fatiscente e quindi facilmente soggetta a rotture in più punti, come è avvenuto nella linea che serve tutta la zona del quartiere Carmine e di piazza Terranova».

Nella giornata odierna, «con l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, che ha seguito gli interventi di riparazione, si è potuto completare il lavoro ed ora, nella quasi totalità delle abitazioni, l’acqua è ritornata a sgorgare dai rubinetti».

Ora, però, i residenti della zona devono fare i conti con l’acqua color marroncino che esce dai rubinetti, come ci segnala (con tanto di foto) una lettrice che abita nei pressi della chiesa di San Giuseppe. Conseguenza forse inevitabile dopo una riparazione di questa entità, ma che conferma i disagi senza soluzione di continuità che, purtroppo, subiscono i vibonesi.