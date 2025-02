Il maltempo fa danni nel Vibonese, frane e smottamenti nelle aree interne: le immagini da Dinami

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Calabria centro meridionale non ha risparmiato il Vibonese, colpito da piogge battenti, vento forte e violenti temporali nell’arco dell’intera mattinata. La Protezione civile ha cambiato il livello di allerta da giallo ad arancione, comprendendo l’intero territorio provinciale. Numerose le frane e gli smottamenti, soprattutto nelle aree interne. In particolare a Dinami, sulla Sp 62 che conduce a Monsoreto. Il Comune ha pubblicato alcune immagini della strada invasa da terriccio, rami e alberi, raccomandando prudenza.

La comunicazione della Protezione civile

Stringato ma esplicito il comunicato della Protezione civie: «Fase di tempo perturbato sulla Calabria. In atto piogge intense nella Calabria centro meridionale e nel Catanzarese. Allerta Arancione per oggi, 2 febbraio, sulla Calabria centro meridionale e nel Crotonese. Allerta Gialla altrove», cioè nel Cosentino.

Allagamenti e forti grandinate si sono registrati soprattutto nel Catanzarese, su Montauro, Squillace, San Floro. Disagi alla circolazione si sono verificati anche sulla strada dei Due Mari, soprattutto nel tratto da Marcellinara e Maida, dove le automobili sono state costrette a procedere a velocità molto ridotta. Per la giornata di domani, come detto, è prevista allerta gialla. In serata, infatti, è previsto un graduale miglioramento, anche se le piogge continueranno, ma meno intense, domani, lunedì 3 febbraio.