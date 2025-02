Consegnati i lavori del campo da calcio di Serra, interventi per 600mila euro: «Importante per il rilancio delle attività sportive»

Sono stati consegnati oggi i lavori relativi al campo sportivo di Serra San Bruno. Il finanziamento dell’ammontare di 600mila euro era stato ottenuto nell’ambito dell’emendamento Mangialavori e consentirà di rendere pienamente fruibile una struttura che assume importanza per il contesto sportivo locale.

«In particolare – si legge in una nota -, si provvederà al completo rifacimento del manto erboso (erba sintetica con sistema di drenaggio) e si interverrà su una delle torri faro e su un muro di recinzione. Queste ultime azioni sono necessarie al fine del rispetto delle misure regolamentari. Al termine dei lavori è previsto il collaudo con la Lega Nazionale Dilettanti, già coinvolta nella fase di progettazione in seguito alla sottoscrizione della convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

L’intervento permetterà di restituire alla comunità e alle associazioni del territorio una struttura che assume una valenza anche dal punto di vista storico: «Si tratta – ha commentato il consigliere con delega ai Lavori pubblici, Daniele Galeano – dell’ennesimo cantiere che è stato aperto grazie alla dedizione di questa Amministrazione comunale e che va nella direzione di rilanciare le attività sportive in un territorio che ha sempre avuto una vocazione in questo senso».

Soddisfatto anche il sindaco Alfredo Barillari: «Siamo sempre più l’Amministrazione del cambiamento – ha affermato – e questa è l’ennesima dimostrazione che il grande lavoro fatto nel quotidiano porta a risultati positivi. A tal riguardo, è doveroso sottolineare l’impegno dell’on. Giuseppe Mangialavori, che grazie al suo emendamento del 2023 ha posto le basi per l’Accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria destinando le risorse per quest’opera. A breve – ha aggiunto il primo cittadino – partiranno nuovi cantieri con altri finanziamenti che la nostra Amministrazione ha intercettato grazie ad uno studio attento di tutti i bandi per risolvere le problematiche della nostra città».