Il prefetto Colosimo avvia un confronto con tutti i sindaci del Vibonese: incontri al via il 4 febbraio

Obiettivo avviare una «stretta interlocuzione» con chi gestisce i territori. Le riunioni saranno suddivise per aree geografiche e per problematiche condivise, ecco il calendario

Inizieranno domani, martedì 4 febbraio, la serie di incontri che il nuovo prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo ha inteso avviare con i Comuni della provincia, «primi e imprescindibili presidi democratici sul territorio» – è scritto in una nota diffusa dalla Prefettura. L’obiettivo è quello di promuovere, nel corso di questi confronti, «una stretta interlocuzione con i sindaci ed i commissari sulle tematiche di interesse dei diversi contesti territoriali».

Gli incontri, suddivisi per aree geografiche e per problematiche condivise, avranno inizio come detto domani 4 febbraio. Il calendario prevede il coinvolgimento dei Comuni per come di seguito riportato:

Martedì 4 febbraio: Vibo Valentia, Pizzo, Mileto, lonadi, San Costantino Calabro, Rombiolo Maierato, Stefanaconi, Cessaniti, Sant’Onofrio, Francavilla Angitola, Francica, San Gregorio d’Ippona, Filadelfia, Filandari, Filogaso.

Venerdì 7 febbraio: Serra San Bruno, Soriano Calabro, Arena, Sorianello, Gerocarne, Dasà, Acquaro, Dinami, Simbario, Spadola, San Nicola da Crissa, Pizzoni, Vallelonga, Brognaturo, Capistrano, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Polia, Vazzano, Fabrizia

Martedì 11 febbraio: Tropea, Nicotera, Joppolo, Ricadi, Limbadi, San Calogero, Briatico, Zaccanopoli, Zambrone, Parghelia, Spilinga, Zungri, Drapia