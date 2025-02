Ancora cocaina al porto di Gioia Tauro, carico di 27 chili trovato in un container di banane – VIDEO

Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, in sinergia con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), ha sequestrato al porto di Gioia Tauro un carico di 27 chili di cocaina purissima. Lo stupefacente era nascosto in un container che trasportava banane, proveniente dall’Ecuador e formalmente diretto in un porto della regione caucasica. La partita di droga sequestrata, qualora immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali destinatarie oltre 4 milioni di euro.

Nonostante fosse abilmente occultata, la droga è stata scoperta anche grazie all’ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo di Gioia Tauro. Il porto calabrese si conferma un importante crocevia anche di traffici illeciti per arginare i quali è stato da tempo predisposto un efficace dispositivo di controllo da parte della Guardia di finanza e Adm che, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, sviluppano sistematicamente la loro attività di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, a tutela della legalità, della salute e della sicurezza del Paese e dell’Unione Europea.