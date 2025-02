Delocalizzare lo stabilimento Meridionale Petroli di Vibo Marina: il sindaco Romeo a confronto con l’azienda

Ammaturo e Romeo durante l’incontro in Municipio

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha incontrato stamane il presidente di Ludoil, Donato Ammaturo, per discutere della possibile delocalizzazione dello stabilimento Meridionale Petroli a Vibo Marina. «Il primo cittadino – si legge nella nota diramata da palazzo Luigi Razza – ha fatto presente al vertice dell’azienda quali sono le volontà dell’amministrazione in merito ad una migliore e più efficace gestione dell’area costiera interessata dai depositi. Dinanzi ad una ipotesi di delocalizzazione, quindi, l’azienda ha mostrato apertura, non escludendo un’operazione di questo tipo e comprendendo – come chiarito dal sindaco – che lo sviluppo urbanistico e sociale della zona di via Vespucci ha portato ad un chiaro mutamento del contesto che non è più quello degli anni ’60 e degli insediamenti industriali dell’epoca».

Altro aspetto rilevato dal sindaco è stato quello relativo alle accise, «delle quali – è stato specificato nella nota – nulla resta sul territorio e per le quali il presidente di Ludoil ha spiegato che la sua azienda versa circa 300 milioni di euro all’anno alla Regione Calabria. In ogni caso, il sindaco è riuscito ad ottenere la disponibilità dell’azienda a valutare nuovi investimenti non prima, ovviamente, di avere coinvolto anche le altre istituzioni preposte, a cominciare dall’Autorità di sistema portuale».

«Non posso che esprimere soddisfazione per l’esito di questo incontro – ha commentato il sindaco Romeo – poiché abbiamo gettato le basi per una collaborazione assolutamente necessaria per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ringrazio per questo il presidente Ammaturo e sono certo che presto ci rivedremo per pianificare insieme le prossime iniziative».