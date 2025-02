L’Ats di Vibo vara il regolamento costitutivo e scongiura il commissariamento, l’assessore Scrugli: «Procedimento laborioso»

L’Ambito territoriale sociale di Vibo Valentia «ha oggi, finalmente, un proprio Regolamento costitutivo». È quanto ha fatto sapere attraverso un comunicato stampa il Comune di Vibo Valentia, capofila dell’Ats composta dai Comuni di Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Jonadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, San Costantino Calabro, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio e Stefanaconi. «Si è infatti concluso l’iter – prosegue la nota del Municipio – che prevedeva l’approvazione, da parte di tutti i Consigli comunali dei 15 Enti facenti parte dell’Ats n. 1, del Regolamento sul funzionamento dell’Assemblea dei sindaci e sulla convenzione per la gestione associata dei Servizi».

«Abbiamo compiuto un passaggio fondamentale colmando una seria lacuna – ha dichiarato sul punto l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo, Lorenza Scrugli -, ed oggi l’Ambito si è posto in una condizione di regolarità rispetto a quanto previsto dalle norme e a quanto più volte indicatoci anche dalla Regione Calabria. Un procedimento laborioso perché ha coinvolto tutti i Comuni, ma di cruciale importanza per il prosieguo delle attività dato che, in caso contrario, non era remota l’ipotesi di un rischio commissariamento dell’Ats medesimo».

Il Comune di Vibo Valentia ha inoltre provveduto all’approvazione di altri due importanti documenti: il Regolamento dell’Ufficio di piano, approvato dalla giunta comunale, ed il Regolamento sulla gestione contabile dell’Ufficio, del quale ha preso atto il Consiglio comunale. «Si conclude così – ha commentato in fine l’assessore – una fase di riorganizzazione grazie alla quale, nel futuro, ogni attività potrà poggiarsi su basi procedurali più solide e quindi più efficaci».