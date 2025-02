Divelta la panchina gigante installata ai piedi dell’Isola di Tropea, Piserà: «Comunità privata di uno spazio di condivisione»

Un appello per la difesa del decoro urbano e contro il vandalismo è stato lanciato a Tropea dall’ex consigliere comunale Antonio Piserà, che ha scritto una lettera aperta al titolare della Sud Edilferro, chiedendo un intervento congiunto con i commissari straordinari del Comune per ripristinare la grande panchina donata dall’azienda alla città l’anno scorso. La panchina, situata ai piedi dello scoglio di Santa Maria dell’Isola, ha spiegato Piserà in un comunicato stampa, «è diventata un simbolo della città, molto apprezzata da residenti e turisti per la sua posizione che offre una vista mozzafiato sul borgo. La Sud Edilferro, un’azienda del settore siderurgico, ha dimostrato grande attenzione verso il nostro territorio, contribuendo con diverse iniziative a favore della comunità. Purtroppo la panchina è stata danneggiata da atti vandalici, privando la comunità di uno spazio di condivisione e bellezza».

Piserà, sottolineando che «il vandalismo non è solo un danno materiale, ma un attacco al senso civico», ha dunque chiesto alla Sud Edilferro di valutare un intervento per il recupero della panchina, in collaborazione con i commissari straordinari, sottolineando che «ogni atto di inciviltà danneggia il patrimonio collettivo ed è un’offesa alla comunità». Per l’ex consigliere comunale di Tropea, il «ripristino della panchina sarebbe un segnale di resistenza all’incuria e alla mancanza di rispetto per i beni pubblici. Se vogliamo una Tropea più accogliente e decorosa – ha poi concluso Piserà, augurandosi il ripristino della panchina gigante in tempi brevi -, dobbiamo agire insieme per difendere ciò che ci appartiene».