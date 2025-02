Pistola e munizioni a Tropea, il gip convalida l’arresto per un 42enne. In casa sua furono trovati anche 126mila euro

Convalidato dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Loffredo, l’arresto di Domenico Rizzo, 42 anni, di Tropea, fermato giovedì pomeriggio dagli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, con il supporto di unità cinofila del Gruppo di Lamezia Terme, con l’accusa di detenzione illegale di un’arma da fuoco clandestina (calibro 7,65 con matricola abrasa) e di dieci munizioni. Nel corso delle operazioni in una traversa di via Libertà a Tropea – eseguite dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Vibo Valentia – la pistola è stata individuata, abilmente occultata in un secchio di plastica ed avvolta in un tessuto di spugna, all’interno di un magazzino recintato chiuso con un lucchetto aperto da Rizzo al quale è stato contestato pure il reato di ricettazione. Dopo la convalida, il gip ha disposto per Domenico Rizzo (che si è avvalso della facoltà di non rispondere) – difeso dall’avvocato Francesco Schimio – la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’ufficio di Procura aveva invece chiesto la custodia cautelare in carcere. Quanto alle esigenze cautelari, il gip ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione dei reati alla luce dell’occultamento dell’arma. Resta ancora sotto sequestro la somma in contanti di 126mila euro, rinvenuta nell’abitazione di Domenico Rizzo. Su tale sequestro il gip deve ancora pronunciarsi.