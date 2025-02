Strada statale 18, passano i mesi ma il tunnel nei pressi del Vibo Center resta chiuso: proseguono i disagi per gli automobilisti

Assume i contorni del vero e proprio enigma il perdurare della chiusura del sottopassaggio nei pressi del Centro commerciale Vibo Center. Il tunnel risulta inibito al traffico veicolare dall’ottobre scorso, da quando in seguito al maltempo è stato oggetto di un allagamento. Da lì la decisione di chiuderlo in modo da scongiurare possibili incidenti, analizzare l’accaduto e cercare di porre rimedio ad eventuali carenze. Si pensava temporaneamente. E, invece, sono passati i mesi e tutto è rimasto fermamente off limits. A dire il vero qualcosa si è mosso tempo fa. A un certo punto, nel novembre scorso, infatti, il sottopassaggio è stato riaperto. Solo per pochi giorni, però, visto che subito dopo tutto è ritornato mestamente come prima. E, così, ancora oggi, i semafori che regolano l’accesso al sottopassaggio sono inesorabilmente di colore rosso e sono fisse le barriere e i cartelli di divieto di transito con il conseguente utilizzo della sola rotatoria. Il che non contribuisce a rendere certo la vita facile agli automobilisti che si ritrovano giornalmente a percorrere il Km 444-500 della trafficata strada statale 18, soprattutto nelle ore di punta. Ma chi dovrebbe intervenire? Da quel che si apprende l’ente competente è il Corap (Consorzio regionale per le attività produttive). Alla base del permanere della chiusura al traffico veicolare ci sarebbe, tra le altre cose, la mancata messa in sicurezza dell’impianto elettrico. Nello specifico, il fatto che appena i corpi illuminanti della rotatoria per qualsiasi motivo si spengono, automaticamente rimangono al buio anche i semafori unici d’entrata ad essi collegati. A questo punto rimane da capire quanto tempo ancora gli automobilisti dovranno attendere per rivedere la riapertura del sottopassaggio. Una domanda lecita, anche in virtù del fatto che la pioggia e il maltempo tipici della stagione invernale sembrano ancora lontani dal voler lasciare il “passo” alle belle giornate.