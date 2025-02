Vibo, tragedia durante la messa a San Leoluca: donna muore sull’altare mentre legge la preghiera dei fedeli

Stava leggendo i passi del vangelo ai piedi dell’altare quando ha avvertito un malore e si è accasciata a terra. È morta così un’anziana donna, M.C.C., 78 anni, originaria di Mileto, durante la messa delle 18. Verso le 18,15 mentre leggeva le letture previste dalla liturgia del giorno sul pulpito dinanzi all’altare, è stramazzata a terra battendo fortemente la testa. Nella chiesa si è immediatamente percepita la gravità della situazione, con molti fedeli che si sono avvicinati alla donna nel tentativo di rianimarla. Residente a Vibo, maestra in pensione, era vedova da circa un anno. Vano l’intervento del 118, con gli operatori che hanno cercato più volte di rianimarla anche attraverso l’uso del defibrillatore, ma senza successo. Il corpo esanime è stato coperto da un lenzuolo bianco in attesa di portarlo via.