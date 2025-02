Tropea punta sul marketing internazionale per la stagione 2025: stanziati 70mila euro dal Comune per campagne promozionali all’estero

I commissari straordinari del Comune di Tropea hanno recentemente approvato un piano di marketing per «promuovere la città a livello internazionale in vista della stagione estiva 2025». Una decisione nata «dall’analisi dei risultati ottenuti dello scorso anno per la campagna di marketing avviata con Expedia Group Media Solutions (Egms) sul mercato americano». Per aderire alle campagne promozionali proposte dalle piattaforme tecnologiche Egms e Sojern/Blinkup la triade commissariale ha deciso di stanziare 70mila euro dalle casse comunali, con l’obiettivo di «aumentare la riconoscibilità di Tropea e incrementare il numero di arrivi e presenze turistiche». Le campagne promozionali si concentreranno quindi sui mercati di Stati Uniti, Regno Unito e Canada con Egms, e su Germania, Austria e Svizzera con Sojern/Blinkup.

Il gruppo di Expedia, per la campagna promozionale prevede l’utilizzo di «banner display all’interno dei siti di Expedia, che – si legge nella delibera della commissione straordinaria – reindirizzano a una landing page interattiva su Tropea, con lo scopo di aumentare la consapevolezza, l’ispirazione e la conversione». È previsto anche un «team dedicato alla creazione di contenuti digitali, foto e video». La campagna «avrà una durata di 6 mesi, da fine febbraio 2025 a fine luglio 2025, e garantirà il raggiungimento di 2 milioni di impressions qualificate» al costo di 45mila euro.

Sul fronte europeo invece, Sojern/Blinkup «utilizzerà i dati dei propri partner per intercettare gli utenti che cercano online viaggi in Italia e/o in destinazioni concorrenti di Tropea». Verranno anche «presentati messaggi promozionali personalizzati, combinando dati di viaggio storici e in tempo reale». Sojern/Blinkup utilizzerà il Destination Impact Report per «misurare l’aumento delle ricerche e delle intenzioni di viaggio verso Tropea, stimando così il ritorno sull’investimento della campagna». La campagna avrà una durata di tre mesi al costo di 25mila euro.