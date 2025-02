Filadelfia, aperte le iscrizioni 2025-2026 all’Asilo nido intercomunale. Ecco i dettagli del bando

La struttura conta 27 posti ed è accessibile anche a chi risiede a Polia e Francavilla Angitola. Le istanze vanno presentate entro il 28 aprile, oltre questa data entreranno in una graduatoria da dove attingere in caso di ulteriore disponibilità

Il Comune di Filadelfia ha annunciato l’apertura delle iscrizioni e delle riconferme all’Asilo nido Intercomunale per l’anno educativo 2025-2026. L’avviso riguarda tutti i bambini di età compresa tra i 3 mesi compiuti e i 3 anni non compiuti. Oltre al vincolo dell’età, per essere ammessi, i bambini devono essere residenti nei comuni di Filadelfia, Polia e Francavilla Angitola. Le domande d’iscrizione devono essere redatte utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune e le domande dovranno pervenire al servizio Protocollo del Comune di Filadelfia tramite consegna a mano, posta elettronica ordinaria (servizialcittadino@comune.filadelfia.vv.it) o posta elettronica certificata (protocollo.filadelfia@asmepec.it).

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 12 del 28 aprile. La struttura intercomunale dispone di un totale di 27 posti. Sarà possibile effettuare l’iscrizione anche dopo il 28 aprile e per queste domande verrà redatta una graduatoria apposita dalla quale si attingerà fino alla copertura dei posti disponibili. Questa la documentazione da allegare alla domanda: