Tropea, l’ex sindaco Macrì ricorda Lorenzo Rovagnati: «Donò 25mila euro per il restauro del Palazzo dell’Antico Sedile»

«Lorenzo Rovagnati un imprenditore dal cuore grande, il cui nome resterà per sempre legato a Tropea». L’ex sindaco Nino Macrì ricorda l’imprenditore Lorenzo Rovagnati, 41 anni, amministratore delegato dell’azienda di salumi famosa per il Gran Biscotto e uno degli eredi del fondatore Paolo. Rovagnati è morto ieri, verso le 19, quando il suo elicottero in fase di decollo dalla sua tenuta a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, è precipitato. Tre le vittime, tra cui anche i due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani.

«Un imprenditore illuminato, un uomo dal grande cuore, che con la sua sensibilità e il suo impegno ha lasciato un segno tangibile nel panorama imprenditoriale italiano e anche nella nostra amata Tropea – scrive Macrì -. Forse non tutti sanno che Tropea ha avuto l’onore di beneficiare direttamente della sensibilità e della generosità della famiglia Rovagnati. È grazie al contributo della sua azienda che si è potuto portare avanti il restauro della facciata del Palazzo dell’Antico Sedile dei Nobili, un edificio eretto nel 1703 per ospitare il parlamento dei Nobili di Tropea, situato nel cuore della città e testimonianza viva della nostra storia. Nel febbraio del 2021, il gruppo Rovagnati donò 25mila euro alla città di Tropea».

Macrì, dunque, rimarca quella donazione «che permise di riportare alla luce uno dei luoghi più rappresentativi della nostra identità».

«Tropea – conclude – era stata scelta come destinataria del premio del Concorso Instagram “#Granbiscotto Orgoglio Italiano”, e quella scelta si rivelò un segno del destino: poco tempo dopo, la città venne incoronata Borgo dei Borghi 2021».