Contrasto alla dispersione scolastica: il Cpia di Vibo attiva il progetto “Andiamo oltre” anche a Tropea, Serra, Filadelfia e Nicotera

Locandina progetto

Il dirigente scolastico del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) di Vibo Valentia, Giuseppe Policaro, ha annunciato l’avvio del progetto “Andiamo Oltre”, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza finalizzato alla riduzione dei divari negli apprendimenti e al contrasto alla dispersione scolastica. Il progetto è attivo nelle sedi associate di Vibo Valentia, Tropea, Serra San Bruno, Filadelfia e Nicotera. Andiamo Oltre si propone «come un punto di riferimento per la lotta alla dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo di tutti gli studenti del territorio», ha fatto sapere in un comunicato stampa il dirigente del Cpia Policaro.

L’obiettivo è di «creare un ambiente protettivo e di supporto, fornendo agli studenti gli strumenti necessari per superare le difficoltà e guardare al futuro con fiducia». Queste le aree d’intervento principali del progetto:

Supporto personalizzato . Percorsi individualizzati di mentoring e tutoraggio per colmare lacune, potenziare le competenze di base, migliorare le capacità di studio e sviluppare la motivazione personale;

. Percorsi individualizzati di mentoring e tutoraggio per colmare lacune, potenziare le competenze di base, migliorare le capacità di studio e sviluppare la motivazione personale; Potenziamento delle competenze . Laboratori e corsi specifici per sviluppare competenze chiave, inclusi percorsi di potenziamento linguistico (Italiano L2) per facilitare l’integrazione degli studenti stranieri;

. Laboratori e corsi specifici per sviluppare competenze chiave, inclusi percorsi di potenziamento linguistico (Italiano L2) per facilitare l’integrazione degli studenti stranieri; Contrasto all’abbandono. Erogazione di borse di studio per studenti in condizioni di disagio, offrendo un sostegno economico per consentire loro di continuare gli studi.

Un «team dedicato monitorerà costantemente gli studenti e interverrà tempestivamente per prevenire l’abbandono e supportare chi è in difficoltà», ha poi sottolineato Policaro. Il progetto “Andiamo Oltre” (consultabile qui) «riconosce il ruolo fondamentale delle famiglie nel percorso di crescita degli studenti. Sono previsti incontri individuali con i tutor, gruppi di ascolto, laboratori pratici, corsi di lingua italiana (L2) e la partecipazione a eventi congiunti per promuovere una collaborazione attiva tra scuola, famiglia e territorio».