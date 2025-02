Gestione delle risorse idriche, il Comune di Drapia avvia i controlli contro gli allacci abusivi. Ecco quando

Il Comune di Drapia intensifica i controlli sulla rete idrica comunale a partire dal 1° marzo 2025. L’iniziativa mira a garantire una gestione corretta delle risorse idriche e a verificare la regolarità degli allacci e dei pagamenti del canone idrico. «La decisione – si legge nel documento del sindaco Alessandro Porcelli – è stata presa in considerazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Regio Decreto n. 1775/1933, che regolamentano l’uso delle risorse idriche pubbliche». Porcelli ha evidenziato come «la presenza di allacci abusivi possa compromettere il funzionamento della rete idrica, causando disservizi e problemi igienico-sanitari, oltre a costituire un illecito penalmente rilevante e un danno economico per l’Ente».

I controlli saranno finalizzati alla «verifica dei contatori installati e dei pagamenti del canone idrico e, in caso di irregolarità – ha precisato -, saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge e si procederà al recupero delle somme dovute». In fine, un invito ai residenti: «I cittadini possono segnalare allacci idrici sospetti, malfunzionamenti o richiedere verifiche sulla propria posizione contrattuale presso l’Ufficio tecnico del Comune. Le segnalazioni possono essere inviate anche tramite posta elettronico certificata all’indirizzo protocollo.drapia@asmepec.it. Sollecito la cittadinanza – ha poi concluso Porcelli – alla collaborazione per garantire un servizio idrico efficiente e trasparente».