Infiltrazioni mafiose nel Comune di Tropea, Morra: «Sentenza Tar rafforza ragioni dello scioglimento»

“Legittimo il ricorso al Tar avanzato dall’amministrazione Macrì, che però ha ricevuto in risposta dal Tar Lazio una sentenza che, se possibile, rafforza e non solo assevera quanto già decretato dagli organi competenti”. E’ quanto dichiara l’ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, dopo che il Tar ha ieri confermato lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Tropea per infiltrazioni mafiose. “C’è sempre la possibilità di ricorrere, per i soccombenti, al Consiglio di Stato, che avrebbe però grandissima difficoltà – aggiunge Morra – a sconfessare quanto scritto dai giudici amministrativi del Tar, data la puntualità e la nettezza delle motivazioni con cui ha rigettato il ricorso dell’ex sindaco di Forza Italia, Giovanni Macrì, e dei suoi sodali. La reale sfida che attende ora Tropea è quella di trovare una vera frattura con il recente passato amministrativo del Comune tirrenico del Vibonese, individuando persone, competenze e sensibilità che abbiano davvero a cuore la legalità, senza se e senza ma e, prima ancora, la moralità dell’agire pubblico”.

Nicola Morra, da presidente della Commissione parlamentare antimafia, era stato tra i primi, sin dal luglio 2022 e dopo alcune nostre inchieste, a chiedere all’allora prefettura di Vibo, Roberta Lulli, l’invio di una Commissione di accesso agli atti al Comune di Tropea, poi nominata dal nuovo prefetto Paolo Giovanni Grieco il 16 ottobre 2023. Lo scioglimento degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose è poi arrivato il 24 aprile dello scorso anno.

