La Dolciaria Monardo Srl precisa: «Filippo Monardo è titolare di un’altra azienda e non riveste alcun ruolo nella nostra»

In relazione all’articolo “‘Ndrangheta a San Siro, si dimette il consigliere comunale di Sorianello Filippo Monardo”, dal legale della Dolciaria Monardo Srl riceviamo e pubblichiamo: «Il sottoscritto avv. Domenico Ioppolo, in nome e per conto della “Dolciaria Monardo Srl”, in relazione agli articoli pubblicati in data odierna e nei giorni trascorsi, concernente la vicenda delle Curve delle squadre milanesi, fa presente che l’azienda sua assistita non ha mai venduto i propri prodotti a qualsivoglia rappresentante della curva interista, né tantomeno ha mai intrattenuto alcun rapporto con i capi ultras e con altri personaggi coinvolti nella vicenda processuale di cui sopra.

Fa presente altresì, che il Sig. Monardo Filippo non riveste alcun ruolo all’interno della “Dolciaria Monardo Srl”, ma è titolare di un’altra azienda a lui intestata. Invita, pertanto, le testate in indirizzo a verificare la veridicità di quanto sopra affermato a mezzo consultazione della camera di commercio di Vibo Valentia».