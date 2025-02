Vibo, si è spenta dopo una lunga e straziante malattia la docente Ernestina Pasquale

Sabato mattina, alla Clinica Sant’Anna di Crotone, dove era ricoverata, poco dopo l’alba, è finito l’interminabile calvario di Ernestina Pasquale 69 anni, diletta moglie di Giampiero Monteleone, notaio. Si è arresa nel momento più fulgido e luminoso della sua carriera di docente nelle Scuole Superiori e di moglie adorabile. Il viaggio della sua sofferenza è stato un percorso denso di enormi difficoltà, ma non è mai mancata la presenza, al suo fianco, di Giampiero e dei fratelli, Erminia in particolare, che hanno fatto di tutto per tentare di renderle sereno ed alleviarle il trascorrere del tempo della speranza.

Il suo cuore si è fermato spegnendo, irrimediabilmente, ogni comprensibile e cauta speranza. Ha lasciato Vibo Valentia e Anoia Superiore e quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla, consegnando in eredità la sua splendida personalità ed il suo modo di essere.

Ernestina Pasquale, amabile, dolce amica di tutti, in grado di farsi apprezzare per le sue straordinarie virtù, ha avuto i natali da una famiglia gentilizia di Anoia Superiore, in provincia di Reggio Calabria. La felice unione con il notaio Giampiero Monteleone, anch’egli appartenente ad una delle più distinte famiglie di Cessaniti, ha consacrato una coppia di elevata e prestigiosa dignità sociale.

Nella sua vita che amava in maniera straordinaria non ha mai perso di vista il mondo della sofferenza, degli emarginati e dei più bisognosi, donando il meglio di se stessa. I funerali verranno concelebrati, domani, lunedì 10 febbraio alle ore 15,30 nella chiesa di San Sebastiano Martire ad Anoia Superiore. Ernestina lascia i fratelli Eugenio con la moglie Sandra Scilzi, Gisella, Fabiano, Erminia, Sebastiano con la moglie Loredana Manferoce, Vittorio con la moglie Amalia Casuscelli, i cognati Mariastella Cordopatri e Domenico Monteleone con Giusy ed i parenti tutti.