Droga tra Calabria e Sicilia, assolto in appello giovane di Mongiana

La Corte d’Appello di Messina ha assolto Bruno Emanuele, 26 anni, di Mongiana, coinvolto nell’operazione denominata “Los Angeles”. In primo grado – al termine di un processo celebrato con rito abbreviato – era stato condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a 20mila euro di multa ed all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. E’ difeso dagli avvocati Nazzareno Latassa e Alberto Schepis. La Corte d’Appello, unitamente all’assoluzione, ha anche disposto l’immediata revoca della misura degli arresti domiciliari. L’inchiesta della Guardia di finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, mirava a far luce sui rifornimenti in Calabria e lo spaccio lungo i paesi dei Nebrodi con base operativa i centri di Sant’Angelo di Brolo e Raccuja. Nello stesso procedimento la Corte d’Appello di Messina ha invece condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione il siciliano Nunzio Franzone, 44 anni, di Raccuja. In primo grado era stato condannato a 15 anni di reclusione.