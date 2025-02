I genitori degli alunni della Presterà documentano il degrado del plesso di Longobardi: «Qui mai i nostri figli»

Hanno preso permessi dal lavoro per poter incontrare la dirigente scolastica e poter discutere con lei dell’imminente trasferimento in un altro plesso dei loro figli, ma una volta sul posto non hanno trovato nessuno.

Sono arrabbiati i genitori di circa 90 alunni della scuola Presterà di Vibo Marina, da tempo sistemati nel plesso Vespucci, che però dal primo marzo dovrebbero essere trasferiti nella scuola di Longobardi per consentire l’avvio del secondo lotto di lavori di riqualificazione dell’edificio nel quale sono attualmente sistemate le sei classi della Presterà, anch’essa chiusa per lavori di ammodernamento.

Da settimane ormai le famiglie hanno intrapreso una strenua battaglia per scongiurare il trasferimento dei ragazzi, ritenendo inidoneo e pericoloso l’immobile di Longobardi nel quale dovrebbero continuare l’anno scolastico e, con tutta probabilità, tornarci anche a settembre.

«C’era stato detto dalla dirigente che oggi alle 10 saremmo stati accolti da lei qui, in questa struttura di Longobardi – raccontano a Il Vibonese -. In realtà, non abbiamo trovato nessuno, ma la nostra protesta non si fermerà. Vogliamo che i nostri figli vengano sistemati a Vibo Marina. È vergognoso non aver trovato nessuno all’appuntamento nonostante quanto ci era stato detto. Abbiamo perso un giorno di lavoro per venire qui. I nostri figli in questa scuola che sembra uscita da uno scenario di guerra non li vogliamo. Dicono che sia idonea, ma guardate in che condizioni è e quali sono i pericoli oggettivi». A sostegno delle loro ragioni inviano a IL Vibonese numerose foto che riproponiamo ai nostri lettori.

Nei giorni scorsi, durante un incontro in Comune con il sindaco Enzo Romeo, era emersa la possibilità che fosse l’oratorio di Vibo Marina ad ospitare gli alunni della Presterà. Ma un successivo sopralluogo dei tecnici comunali ha fatto tramontare l’ipotesi, soprattutto per la mancanza di servizi igienici idonei (c’è un solo bagno) e di finestre nei locali che la parrocchia era pronta a mettere a disposizione.

In tarda mattinata la dirigente scoalstica Tiziana Furlano, accompaganta dal docente Andrea Mamone, ha raggiunto la scuola di Longobardi per ascoltare le istanze dei genitori. Alla luce delle proteste pare si stiano valutando altre soluzioni per accogliere i 90 studenti.