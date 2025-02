Truffe agli anziani, il Comune di Vibo vara un progetto per aiutarli a non cadere in trappola: «Numero verde e volontari di supporto»

Il Comune di Vibo Valentia, in collaborazione con l’associazione Sportello dei cittadini Calabria aps, dà ufficialmente il via al progetto “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”, «un’iniziativa – ha fatto sapere il Comune attraverso una nota stampa – volta a tutelare le persone più vulnerabili dai raggiri e dalle frodi sempre più diffuse». Il progetto, finanziato dal Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani del ministero dell’Interno, prevede una serie di interventi mirati per informare, sensibilizzare e supportare la popolazione anziana attraverso campagne divulgative, servizi di prossimità e supporto psicologico. «Difendere i nostri anziani dalle truffe significa garantire loro sicurezza e serenità. Con questo progetto vogliamo offrire strumenti concreti per riconoscere i pericoli e proteggersi da chi sfrutta la loro fiducia» ha dichiarato in merito l’assessore alle Politiche sociali, Lorenza Scrugli. Tra le attività previste:

Campagne informative con incontri pubblici, materiale divulgativo e iniziative sui media locali;

con incontri pubblici, materiale divulgativo e iniziative sui media locali; Misure di prossimità , tra cui un numero verde dedicato, una rete di volontari per il supporto diretto e un Punto sicurezza itinerante;

, tra cui un numero verde dedicato, una rete di volontari per il supporto diretto e un Punto sicurezza itinerante; Supporto psicologico individuale e di gruppo per aiutare le vittime di truffe a superare il trauma e rafforzare la propria consapevolezza.

L’associazione Sportello dei cittadini Calabria aps, selezionata attraverso una manifestazione d’interesse, sarà il soggetto attuatore del progetto, che avrà una durata di dieci mesi, fino a novembre 2025. «Il nostro obiettivo – prosegue nel comunicato l’assessore Scrugli – è far sentire meno soli gli anziani, fornendo loro strumenti di difesa e un supporto concreto. Invitiamo tutti a partecipare agli incontri e a diffondere le informazioni, perché la prevenzione è la nostra arma migliore». Il Comune di Vibo Valentia e l’associazione si impegnano a «monitorare attentamente l’andamento del progetto e a garantire la massima trasparenza nell’utilizzo delle risorse. Per maggiori informazioni sulle iniziative in programma e su come partecipare – ha precisato il Comune -, sarà attivato a breve un canale dedicato sui social e un numero verde a disposizione della cittadinanza».