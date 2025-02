Progetto turistico da 70mila euro, l’Associazione albergatori di Tropea: «Ecco perché è un buon piano di marketing»

Dopo il nostro articolo che ha messo in evidenza tempistiche record (un solo giorno dalla proposta all’approvazione) e ha indagato su obiettivi e congruità della spesa, l’Asalt interviene per esporre le sue ragioni

Dopo il nostro articolo sul progetto di promozione turistica per Tropea da 70mila euro, caldeggiato dall’associazione albergatori e finanziato in tempi record dal Comune (solo poche ore dalla presentazione della proposta al via libera definitivo), la stessa associazione è intervenuta per puntualizzare alcuni aspetti. Ecco la sua nota integrale: «L’Associazione Albergatori Tropea (Asalt) continua il suo impegno costante per la promozione e valorizzazione della destinazione Tropea, lavorando a stretto contatto con le amministrazioni locali e investendo direttamente in attività di formazione e marketing territoriale. In un mercato turistico sempre più dinamico e competitivo, la necessità di migliorare la notorietà e la percezione del brand Tropea è diventata una priorità strategica per garantire una crescita sostenibile della destinazione».

«In questa ottica – prosegue la nota – nasce il Piano Marketing Tropea 2025, un progetto strutturato che ha preso forma all’interno di Asalt e che è stato condiviso con la terna commissariale già a metà dicembre, in modo da essere operativi entro fine febbraio/inizio marzo. L’investimento iniziale previsto era di 100.000 euro, successivamente rivisto e definito in 70.000 euro, per garantire una strategia efficace e mirata senza sprechi di risorse. Perché Expedia e non Booking.com o Trivago? La scelta di Expedia come partner strategico è stata dettata da una serie di fattori chiave:

A differenza di Booking.com e Trivago , Expedia offre soluzioni media specifiche per le destinazioni.

, Expedia offre soluzioni media specifiche per le destinazioni. Expedia vanta 240 milioni di visitatori unici mensili a livello globale ed è la più grande full-service OTA negli Stati Uniti, con un set completo di opzioni pubblicitarie per le DMO (Destination Marketing Organizations).

unici mensili a livello globale ed è la più grande full-service OTA negli Stati Uniti, con un set completo di opzioni pubblicitarie per le DMO (Destination Marketing Organizations). È la prima OTA negli USA per Internet Transaction Value, garantendo una visibilità e una capacità di conversione senza pari.

per Internet Transaction Value, garantendo una visibilità e una capacità di conversione senza pari. Già nel 2024, l’ex amministrazione Macrì aveva destinato 20.000 euro esclusivamente al mercato USA, generando in soli tre mesi e mezzo di campagna quasi 850.000 impressions, un incremento del 21% nei viaggiatori, +39,2% di room nights e +9,2% di ADR, con un ROAS (Return on Advertising Spend) di oltre 15 volte l’importo investito.

«Il 41% dei viaggiatori non ha in mente una destinazione precisa quando inizia a pianificare un viaggio. Questo rende cruciale la fase ispirazionale, durante la quale Tropea può posizionarsi come scelta ideale attraverso una comunicazione efficace e mirata. L’obiettivo principale della campagna Expedia per il 2025 è quello di intercettare i viaggiatori nella fase ispirazionale, accompagnandoli nel percorso di conversione (obiettivo finale) fino alla fidelizzazione. Quest’ultimo processo sarà possibile grazie alla collaborazione sinergica tra l’ente preposto, gli operatori del settore e la cittadinanza, parte integrante di questa strategia di crescita».

«Alcune delle destinazioni che hanno scelto Expedia per la promozione turistica includono: Visit Brescia, Positano, Taormina, L’Aquila-Gran Sasso, Turismo Torino, Friuli, Cervia, Aeroporti di Roma, Yes Milano, Regione Puglia, Genova. Con una strategia ben definita e strumenti avanzati di digital marketing, Tropea può consolidare il proprio appeal e attrarre un numero crescente di viaggiatori da tutto il mondo».

Sojern e Blinkup: il supporto per i mercati di lingua tedesca. «Parallelamente – prosegue la nota di Asalt -, per rafforzare la presenza di Tropea sui mercati di Germania, Austria e Svizzera, è stato scelto il modello Sojern/Blinkup. Sojern è una piattaforma leader nel digital marketing specializzata in data-driven advertising per il turismo. La campagna avrà l’obiettivo di:

Portare Tropea al centro dell’attenzione della domanda turistica in questi Paesi.

turistica in questi Paesi. Aumentare la riconoscibilità e la considerazione della destinazione.

e la considerazione della destinazione. Generare una crescita in termini di arrivi e presenze.

«Grazie alla sua rete di partner, Sojern è in grado di individuare e intercettare gli utenti che stanno cercando online viaggi in Italia o nelle destinazioni competitor di Tropea, mostrando loro un messaggio promozionale mirato. Inoltre, il sistema consentirà di tracciare il ritorno economico dell’investimento, fornendo analisi dettagliate e misurando l’efficacia delle azioni intraprese. Asalt è da sempre al fianco delle amministrazioni, degli operatori turistici e dell’intera comunità per promuovere la crescita di Tropea. L’associazione lavora con dedizione, spesso lontano dai riflettori, con l’unico obiettivo di valorizzare il territorio e garantire uno sviluppo sostenibile che porti beneficio a tutti. La sinergia tra istituzioni, imprenditori e cittadini è fondamentale per rafforzare la competitività della destinazione e costruire un futuro prospero per Tropea, continuando a farla brillare come una delle mete più ambite a livello internazionale».