Jonadi, il Comune investe nell’innovazione e modernizzazione tecnologica dei propri uffici

Acquisto di 17 nuovi personal computer, predisposizione di altrettante nuove postazioni di lavoro e implementazione di sistemi di sicurezza digitale avanzati, con tanto di aggiornamenti software che hanno previsto l’installazione dei principali pacchetti informatici e di sistemi antivirus necessari per garantire la protezione dei dati sensibili dell’Ente territoriale. Questo quanto attuato di recente dal Comune di Jonadi, attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, nell’ambito del percorso di innovazione e modernizzazione intrapreso per migliorare l’efficienza e la sicurezza dei propri uffici. Ad annunciarlo è la stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta, che al riguardo ci tiene a sottolineare quanto l’innovazione tecnologica rivesta oggi un ruolo fondamentale nei processi della Pubblica amministrazione, «permettendo di ottimizzare le attività quotidiane, migliorare la comunicazione interna e offrire servizi più efficienti e sicuri ai cittadini. Questo investimento – spiega – si inserisce in una serie di interventi già realizzati, quali il passaggio al cloud per tutti i programmi utilizzati dai dipendenti e l’allestimento delle postazioni microfoniche nella sala consiliare, complete di sistema di diretta streaming per le sedute. Tali iniziative testimoniano l’impegno costante del Comune di Jonadi nel perseguire una digitalizzazione che favorisca la trasparenza e la modernizzazione dell’azione amministrativa». Nell’occasione giungono anche le parole dell’assessore alla Digitalizzazione della Pubblica amministrazione Valentina Fusca, il quale, dal canto suo, si dice estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti con un intervento «che conferma la nostra volontà di porre la tecnologia al centro del servizio pubblico. L’adozione di queste nuove iniziative rappresenta un ulteriore tassello nel nostro percorso di innovazione. In prospettiva – prosegue – a breve lanceremo un nuovo sito web istituzionale e avvieremo un percorso di formazione digitale per tutto il personale, affinché possa sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Il futuro del nostro Comune è sempre più connesso e sicuro».