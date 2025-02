Estate 2025, il Comune di Vibo pepara un bando per raccogliere proposte su eventi e iniziative: «L’obiettivo è migliorare l’offerta turistica»

Il Comune di Vibo Valentia si appresta a lanciare un bando pubblico per la presentazione di proposte destinate alla realizzazione di eventi e iniziative da inserire nei programmi dell’amministrazione in vista della stagione estiva 2025. Obiettivo principale è quello di raccogliere una vasta gamma di «proposte che riflettano la ricchezza culturale e il potenziale della città». Le linee guida dettate dall’assessore alla Cultura, Attività Produttive e Sport, Stefano Soriano, si concentrano su traguardi ben precisi: «Migliorare l’immagine della città e potenziare l’offerta turistica, culturale e ricreativa complessiva». In questo contesto, l’amministrazione comunale intende «coinvolgere tutte le aree della città, comprese le zone costiere, nel calendario estivo» da redigere, con l’intento di «creare un programma vario e coinvolgente che possa attrarre sia i residenti che i visitatori».

La giunta comunale ha espresso la volontà di «collaborare strettamente con associazioni culturali, singoli individui, imprese e consorzi», per portare a Vibo e nei suoi distretti circostanti «un’ampia gamma di spettacoli, eventi, mostre e iniziative culturali, da giugno a settembre». Coordinando gli sforzi, l’amministrazione spera di «prolungare la stagione turistica, offrendo ai cittadini una città attiva e vivace, stimolando al contempo l’attività economica su tutto il territorio». In tal senso, la delibera di giunta che delinea la strategia dell’amministrazione guidata da Enzo Romeo prevede che «gli edifici e gli spazi comunali saranno resi disponibili, ove possibile, per ospitare le iniziative proposte». Tuttavia, i soggetti ammessi al programma «dovranno provvedere all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, compresi i piani di sicurezza, e a garantire la corretta installazione delle attrezzature e degli impianti».