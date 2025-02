Il presidente del Consorzio della ‘nduja di Spilinga Francesco Fiammingo grave dopo l’esplosione di una bombola di gas | LIVE

È in gravi condizioni Francesco Fiamingo, presidente del Consorzio della ‘Nduja di Spilinga, investito da un’esplosione all’interno della sua azienda, a quanto pare causata dallo scoppio di una bombola di gas. Dalle prime informazioni risulta che l’eplosione si sia verificata in un locale secondario adibito a cucina, non nel corpo centrale della fabbrica.

Fiamingo presenta ustioni sul 70% del corpo, in particolare su mani, volto e torace. L’uomo subito soccorso è stato trasportato in ambulanza all’aeroporto militare di Vibo dove l’attendeva un elicottero del 118 che lo ha trasportato nel Centro grandi ustionati di Catania.

[IN AGGIORNAMENTO]