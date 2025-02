Sorveglianza speciale rigettata per condannato nel maxiprocesso Rinascita Scott

In primo grado è stato condannato a 19 anni e 2 mesi per reati legati al narcotraffico con l’aggravante mafiosa

Giovanni Sicari

Il Tribunale di Catanzaro – sezione Misure di Prevenzione – ha rigettato la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di cinque anni, avanzata dalla Dda, nei confronti di Giovanni Sicari, 31 anni, di Paradisoni di Briatico, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo. Il Tribunale di Catanzaro, accogliendo la tesi difensiva, ha ritenuto insufficienti i dati rappresentati nella proposta avanzata della Procura distrettuale considerando, dunque, non conclamata l’attualità della pericolosità sociale di Sicari. Il 31enne è stato condannato in primo grado, nell’ambito del maxiprocesso Rinascita Scott, alla pena di anni 19 e mesi 2 di reclusione per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. Reati aggravati dalle finalità mafiose.