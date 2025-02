Nascondeva 22 chili di cocaina in un vano segreto dell’auto, arresto convalidato dal gip di Vibo

Resta in carcere Alfio Lo Po’, 41 anni, nativo di Taormina, ma residente a Roma, fermato dalla polizia stradale e dai carabinieri ella sezione Radiomobile di Vibo Valentia con a bordo dell’auto 22 chili di cocaina purissima. E’ quanto deciso dal gip del Tribunale di Vibo, Rossella Maiorana, che ha convalidato stamane l’arresto. Il 41enne è difeso dall’avvocato Antonio Barilaro. L’arrestato si trova rinchiuso nel carcere di Vibo e con la sua Smart Forfour stava percorrendo l’autostrada in direzione Sud quando è stato notato da una pattuglia della polizia stradale nei pressi dello svincolo di Pizzo e fatto uscire a Sant’Onofrio per un controllo da parte dei carabinieri. Grazie anche al fiuto di un cane, fatto giungere appositamente, sono stati rinvenuti diversi panetti di cocaina da un chilogrammo per un totale di quasi 22 chili. L’arrestato nel corso dell’interrogatorio di garanzia si è oggi avvalso della facoltà di non rispondere.

