Raid omicida a Nicotera e Limbadi, la Cassazione annulla per la seconda volta la condanna all’ergastolo

Michele Valarioti

Sarà necessario un nuovo processo in Corte d’Assise d’Appello per Francesco Olivieri, detto “Cicko”, 38 anni, di Nicotera, accusato di duplice omicidio aggravato e di un tentato omicidio e per questo nel maggio scorso condannato all’ergastolo. La quinta sezione penale della Cassazione ha infatti annullato con rinvio la condanna al carcere a vita, in accoglimento di un ricorso degli avvocati Francesco Schimio e Giovanni Piccolo che hanno insistito nel loro ricorso sull’infermità mentale del loro assistito. Si tratta del secondo annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado ad opera della Cassazione. Francesco Olivieri è accusato di aver ucciso a Nicotera l’11 maggio 2018, con tre colpi di fucile, Michele Valarioti. Nei confronti di Giuseppa Mollese, sempre a Nicotera, è stato invece sparato un solo colpo di fucile che ha attinto la vittima alla regione mammaria destra, cagionandone anche in questo caso la morte. Era contestata pure qui l’aggravante della premeditazione nel reato di omicidio. Tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, era poi l’accusa mossa a Francesco Olivieri per i due colpi di fucile esplosi a Limbadi nei confronti di Vincenzo Timpano (alias “Scarcella”) che ha però reagito prontamente riuscendo ad evitare i proiettili per poi scagliarsi contro il suo aggressore con una lastra di legno del separè di un bar, mentre Francesco Olivieri era intento a ricaricare il fucile.



Nei confronti dell’imputato sarà quindi necessario un nuovo processo di secondo grado dinanzi ad una diversa sezione della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro che dovrà accertare la capacità di intendere e volere di Francesco Olivieri al momento della commissione dei fatti.

Lesioni personali, aggravate dall’uso di un’arma – per l’esplosione di più colpi di fucile nel bar di Limbadi che per errore hanno ferito al polso destro (con proiettile ritenuto in sottocute e rimosso chirurgicamente) Pantaleone Timpano – è l’altra contestazione mossa nei confronti dell’imputato, chiamato a rispondere anche di lesioni personali aggravate per aver spinto con forza a terra Francesca Vardè (facendola cadere rovinosamente) in occasione dell’esplosione dei colpi di fucile all’indirizzo del marito Michele Valerioti. Contestato a Francesco Olivieri pure il reato di danneggiamento per aver esploso a Limbadi numerosi colpi di fucile in direzione della porta di ingresso dell’abitazione e dell’autovettura di proprietà di Francesco Timpano, più un colpo di fucile a Nicotera all’indirizzo della saracinesca del locale commerciale di Maria Teresa Campennì denominato “Il Capriccio”. Danneggiamento l’accusa anche per i numerosi colpi di fucile esplosi in direzione della Peugeot 106 di Cesare Taccone a Nicotera, più due colpi di fucile contro l’insegna del ristorante-pizzeria “Il Castello” di Francesco Mollese. La furia omicida, stando al racconto di Francesco Olivieri, sarebbe stata mossa dalla volontà di vendicare il fratello Mario ucciso nel 1997.

La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro nei confronti di Francesco Oliveri – affidata al medico legale Giulio Di Mizio– aveva stabilito la piena capacità di intendere e volere dell’imputato al momento della commissione dei fatti di sangue. Per il medico legale, Francesco Oliveri (detto Cicko) era perfettamente consapevole di quanto compiuto e della volontà omicida. La Cassazione ha però ora annullato con rinvio la condanna all’ergastolo disponendo un nuovo processo d’appello.

LEGGI ANCHE: Omicidio Timpano a Nicotera, per la Cassazione Giuseppe Olivieri ha voluto vendicare il fratello

Minacce ai magistrati di Vibo, condannato pure in appello Francesco Olivieri