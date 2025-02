Ex statale 522 nel degrado, la Fit-Cisl Vibo Valentia Pizzo: «Intervenire con urgenza, basta annunci». Chiesto un incontro istituzionale per la sicurezza

La Fit-Cisl Calabria presidio di Vibo Valentia Pizzo denuncia, attraverso un comunicato stampa, lo stato di «degrado insostenibile» della Strada provinciale ex Statale 522 sostenendo «con forza, mentre alcuni continuano a fare annunci, che è giunto il momento di agire con urgenza». «Ogni giorno che passa senza un intervento tempestivo – prosegue il sindacato nella sua nota – aumenta il rischio per la sicurezza dei cittadini e mette a serio rischio la funzionalità di un’arteria fondamentale per l’economia della nostra regione». La Strada provinciale ex Ss n. 522, che collega importanti località turistiche, «è in uno stato di degrado insostenibile, con buche e asfalto deteriorato che non possono più essere tollerati».

Questa strada «rappresenta una delle principali arterie che collegano i Comuni costieri della provincia di Vibo Valentia ed è una via di accesso cruciale per i turisti e per le attività economiche locali. In particolare – sottolinea Fit-Cisl Calabria -, il tratto prima dell’Ina Casa, dopo il bivio per la Stazione Fs di Pizzo, è diventato un serio pericolo, con una pericolosa interruzione della carreggiata lato Sud. La scarsa visibilità e l’assenza di un doppio senso alternato regolato da semafori, rendono il percorso particolarmente rischioso». Di fronte a questa situazione, la Fit-Cisl ha dichiarato che «non rimarrà in silenzio».

«Chiederemo un incontro urgente con le Istituzioni locali per sollecitare un intervento immediato di rifacimento e messa in sicurezza della Strada provinciale ex Ss n. 522. È fondamentale – ha sottolineato il sindacato – che la sicurezza dei cittadini e degli utenti venga messa al primo posto, ma è altrettanto importante che le infrastrutture vitali per l’economia della Calabria, come questa strada, siano pienamente funzionali». Rinnovando il suo impegno accanto a Istituzioni e cittadinanza «per costruire una Calabria più sicura, efficiente e moderna», la Fit-Cisl Calabria presidio di Vibo Pizzo ha poi concluso: «un’arteria principale come questa è essenziale non solo per la sicurezza, ma anche per il rilancio economico, in particolare per il settore turistico, che rappresenta una risorsa strategica per la nostra economia. Non possiamo più aspettare. È il momento di agire per il bene del nostro territorio, della nostra regione e dei suoi cittadini».