Chi consiglia male «l’assessore gentiluomo»? Fi Vibo replica a Monteleone: «Si prende il merito di opere progettate e appaltate da noi»

Il ping-pong politico tra amministrazione in carica e forze politiche di opposizione, in particolare Forza Italia, continua senza soluzione di continuità. Dopo le ultime dichiarazioni dell’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone, che ieri ha ribattuto con insolita (per lui) verve polemica, oggi il coordinamento cittadino di Fi evidenzia proprio questa incongruenza tra i toni pacati che ha sempre utilizzato e l’ultima esternazione, stigmatizzando anche nel merito il contenuto ritenuto «assurdo» delle sue dichiarazioni.

«Non possiamo restare in silenzio – si legge in una nota del coordinamento cittadino del partito azzurro – di fronte alle dichiarazioni di Monteleone, ormai ribattezzato “l’assessore gentiluomo”. La città è sotto gli occhi di tutti: ha compiuto un passo indietro di anni. Il degrado è evidente, la manutenzione è inesistente, le strade sono disseminate di buche rattoppate in modo approssimativo e le transenne abbandonate dominano il panorama urbano». Una situazione riscontrabile «nell’ammontare delle richieste di risarcimento danni avanzate dai cittadini negli ultimi mesi».

«Il gruppo consiliare di Forza Italia, così come il coordinamento cittadino – continua la nota -, ha chiesto semplicemente all’assessore maggiore tempestività, programmazione e soluzioni concrete per affrontare le criticità. La risposta ricevuta, però, non è stata una presa di responsabilità, ma un attacco alla precedente amministrazione, come se la giunta attuale fosse ancora in campagna elettorale. Nessuno ha mai messo in discussione la correttezza e la signorilità dell’assessore Monteleone, ma è evidente che chi lo consiglia non gli sta facendo un favore. Qualcuno, probabilmente autoproclamatosi esperto di comunicazione, lo sta spingendo verso una gestione dell’informazione tutt’altro che efficace, se non addirittura controproducente. Ma la comunicazione non si improvvisa: servono preparazione, studio e competenza e soprattutto conoscenza degli atti amministrativi. L’assessore Monteleone si svegli! Non si rende conto che lo stanno consigliando male?». Affermazioni che Forza Italia fa seguire da tutta una serie di “riscontri” mettendo a confronto alcune dichiarazioni di Monteleone nelle ultime settimane, evidenziano l’apparente discordanza.

«Possibile che non si renda conto di essere caduto in una spirale di dichiarazioni contrastanti? È evidente che qualcuno lo sta utilizzando per giustificare l’inefficienza dell’attuale amministrazione – continua la nota di Fi -. E ora parla di ritardi legati al PNRR? Si ricordi che i tempi sono stabiliti dal Governo e dall’Unione Europea, non certo dall’amministrazione locale. Eppure, non era stato lui stesso a dichiarare, il 4 settembre 2024: “Obiettivo centrato, rendicontazione fondi Pnrr ok, non perderemo i fondi”. Come si spiega allora che il 17 febbraio abbia affermato di aver trovato tutto “impantanato in un crogiolo caotico”? Le incongruenze sono evidenti e a farne le spese sono i cittadini, costretti ad assistere a questa confusione amministrativa».

Infine, un classico: chi ha fatto cosa. «L’apice dell’assurdo – conclude Forza Italia – l’ha raggiunto nel comunicato di ieri, con il quale l’assessore si prende il merito di opere pubbliche che sono state interamente progettate e appaltate dalla precedente amministrazione. È bene ribadirlo a chiare lettere: le opere che elenca non sono frutto della sua gestione, bensì dell’amministrazione Limardo! Davvero vuole far credere che tutto stia procedendo grazie a lui? Che gli uffici non contino nulla? Che non servano un dirigente, un Rup o un direttore dei lavori? L’assessore Monteleone, invece di intestarsi il lavoro altrui, provi a elencare un solo progetto, un solo finanziamento ottenuto dalla sua amministrazione. Perché la verità è sotto gli occhi di tutti: l’amministrazione Limardo ha lavorato con dedizione e sacrificio, mentre oggi si assiste solo a immobilismo e contraddizioni». Gong. In attesa della prossima ripresa.