Vibo, evacuata la sede dell’Asp: forte odore di gas, dipendenti in strada e vigili del fuoco sul posto

Uffici svuotati in attesa che vengano esperite tutte le verifiche del caso. Avvisato il commissario straordinario Piscitelli che è impegnato nella Conferenza dei sindaci

Sono stati evacuati gli uffici dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, per un forte odore di gas che si è diffuso nel primo pomeriggio di oggi nei locali di Via Dante Alighieri. Tutti i dipendenti si trovano all’esterno della struttura, in attesa che vengano esperite tutte le verifiche del caso. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia.

Di quanto accaduto nella sede dell’Asp è stato avvisato il commissario straordinario Vittorio Piscitelli, impegnato contestualmente nella Conferenza dei sindaci che si sta tenendo nel Palazzo municipale. All’ordine del giorno proprio i temi della sanità.