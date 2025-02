Tropea, 100 famiglie interessate alla riqualificazione delle case popolari di via Piave: si parte con 4 alloggi, affidata la direzione dei lavori

La carenza di personale tecnico di ruolo all’interno del Comune di Tropea continua a gravare significativamente sull’Ente, motivo per cui la triade commissariale di palazzo Sant’Anna ha inteso affidare il servizio di direzione dei lavori per il progetto di riqualificazione degli alloggi e spazi annessi di edilizia residenziale pubblica in via Piave all’ingegnere Vito Nusdeo di Vibo per 24.749,99 euro. «La decisione – si legge nel documento – è stata presa in seguito a una procedura di confronto di preventivi sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) gestito da Consip spa». L’intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione edilizia residenziale pubblica promosso attraverso i fondi del Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, e finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Next Generation EU.

Tropea, case popolari di Marina Vescovado su cui pende l’ordinanza di demolizione

L’intervento di riqualificazione dei quattro alloggi popolari di via Piave ammonta a 800mila euro, ed è uno dei sei complessi di edilizia residenziale pubblica edificati negli anni ’60, mai sottoposti a lavori nel corso del tempo, oggetto di ristrutturazione per un totale di circa 18 milioni di euro oltre a risorse regionali per quasi 97mila euro per le annualità 2021-2026. Ecco nel dettaglio tutti gli interventi che dovranno essere eseguiti:

Edificio di via Marina Vescovado (sul quale pende un’ordinanza di sgombero): ristrutturazione con adeguamento sismico. Per la struttura, composta da 9 alloggi, è stato predisposto un intervento di 910mila euro;

Su via Telesio: riqualificazione dei 12 appartamenti per un ammontare di 2,2 milioni di euro;

Per contrada Marina: gli interventi previsti sui 25 alloggi ammontano a 3,7 milioni di euro;

III traversa di via Libertà: ai complessi di edilizia popolare composti da 40 alloggi, dove permane una situazione critica di crolli di balconi e cornicioni i cui unici interventi nel tempo sono stati effettuati dai vigili del fuoco, sono destinati 6,5 milioni di euro;

In località Croce: per i 21 alloggi di edilizia popolare sono previsti interventi per 3,5 milioni di euro;

Via Piave: per la ristrutturazione dei 4 alloggi e spazi annessi sono previsti 880mila euro.

L’appalto integrato prevede sia interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, che migliorie architettoniche e riqualificazioni attorno alle aree interessate. Le aziende aggiudicatarie, qualora ritenessero opportuna la demolizione di una struttura o parte di essa, dovranno provvedere alla sistemazione provvisoria dei residenti fino al completamento degli interventi stabiliti. Il massiccio intervento, per il quale si prevede anche l’installazione sulle coperture di pannelli solari al fine di rendere autonomi alcuni edifici, riguarderà all’incirca un centinaio di famiglie.