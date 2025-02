I carabinieri arrestano a Paravati un 38enne per spaccio e denunciano a Serra un 28enne che guidava sotto effetto di droghe

Il Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia continua a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza del territorio, attraverso un’azione costante di controllo e contrasto alle attività illecite. Le pattuglie dell’Arma, con una presenza capillare in tutta la provincia, intervengono con tempestività per garantire il rispetto della legalità e la tutela dei cittadini. Nella nottata del 20 febbraio, i carabinieri delle Stazioni di Mileto e Francica hanno arrestato un 38enne, il quale occultava all’interno di un circolo ludico dismesso situato a Paravati 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 3.720 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La notte precedente, il 19 febbraio, i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno denunciato un 28enne del posto, disoccupato, sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Durante il controllo, i militari hanno inoltre rinvenuto nella sua disponibilità un coltello a serramanico di genere vietato, della lunghezza di 13 cm.

Queste operazioni si inseriscono nell’ampio quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati condotte dall’Arma, con la costante attenzione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Camillo Falvo, nei confronti delle fenomenologie criminali che minano la sicurezza del territorio.