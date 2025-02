Spaccio di cocaina a Mileto, arresto convalidato e obbligo di presentazione per 38enne di Paravati

È stato convalidato dal giudice del Tribunale di Vibo Valentia, Brigida Cavasino, l’arresto di Domenico Polito, 38 anni, di Paravati, fermato mercoledì dai carabinieri delle Stazioni di Mileto e Francica con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo la convalida, il giudice – in accoglimento delle argomentazioni difensive dell’avvocato Tommaso Zavaglia – ha disposto la scarcerazione dai domiciliari decidendo quale misura cautelare, in attesa della celebrazione del processo, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana. Il 38enne è stato fermato dai militari dell’Arma mentre occultava all’interno di un circolo dismesso di Paravati cinque grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. I carabinieri hanno poi sequestrato a casa dell’indagato la somma in contanti di 3.500 euro, più altre 170 euro ritrovate nel corso di una perquisizione personale. Il denaro rimane sotto sequestro in quanto ritenuto provento dell’attività illecita di spaccio.

