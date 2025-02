Tragedia a Cosenza, il figlio del senatore Mario Occhiuto precipita dall’ultimo piano | LIVE

Il dramma si è consumato questa sera. Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo è caduto dalla finestra dell’abitazione di famiglia. Immediatamente soccorso dal 118 è stato trasportato in codice rosso all’Annunziata

Il dramma si è consumato poco dopo le 20.30 di questa sera. Francesco Occhiuto, uno dei due figli dell’ex sindaco di Cosenza e senatore Mario Occhiuto, è precipitato, per cause in corso di accertamento, da una finestra dell’abitazione di famiglia all’ultimo piano dell’immobile ubicato in viale Giacomo Mancini. Immediatamente soccorso da personale del 118, è stato condotto in codice rosso al presidio ospedaliero dell’Annunziata dove è giunto in gravissime condizioni.

La notizia si è diffusa rapidamente e in molti hanno raggiunto l’spedale di Cosenza. Tra questi il sindaco Franz Caruso e il vicepresidente del consiglio regionale Pierluigi Caputo. È atteso l’arrivo del presidente della Calabria Roberto Occhiuto, fratello del senatore.

