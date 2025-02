In centinaia ai funerali del luminare calabrese Giovanni Scambia. Rose bianche e un messaggio: «Grazie Prof, le tue amate pazienti»

Un maxischermo, fiori, messaggi di cordoglio e gratitudine, tanta commozione. Per l’ultimo saluto al professore calabrese Giovanni Scambia, pioniere nella lotta ai tumori femminili scomparso il 20 febbraio all’età di 65 anni per un tumore al pancreas, nella Chiesa Centrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono arrivati anche i massimi vertici istituzionali della Regione Lazio e del Governo. In particolare, c’erano i ministri della Salute Orazio Schillaci, della Difesa Guido Crosetto e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca accanto alla moglie Emma e la figlia Luisa. Davanti al feretro una corona di rose bianche a forma di cuore. Tra la folla anche gli ex ministri della salute Beatrice Lorenzin e Francesco De Lorenzo, l’ex ministro dell’Economia Giovanni Tria. E poi tanti giornalisti, volti noti dello spettacolo e comuni cittadini, molti dei quali in questi anni sono stati curati da Scambia.

L’omaggio delle pazienti

Rose bianche con nastro celeste e la scritta “Grazie Prof. Scambia. Le tue amate pazienti”. Qualcuna di loro si ferma a pregare e non nasconde le lacrime. Per loro il ‘prof’ “c’era sempre a qualunque ora”. A piangere il pioniere nella lotta ai tumori ginecologici conosciuto in tutto il mondo sono anche i suoi allievi che hanno deposto sul sagrato della Chiesa Centrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Roma, una corona di rose e gerbere gialle e anthurium rosse ‘I suoi Specializzandi’.

A rendere omaggio al Direttore scientifico del Policlinico Gemelli, anche il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia oncologica del Policlinico Universitario A.Gemeli Irccs.

Medici, infermieri e operatori sanitari del reparto hanno scelto rose e gerbere rosse. Ai lati del sagrato due banchetti per i libri delle firme. Allestito anche un maxi schermo all’esterno. Tra i primi ad arrivare amici, familiari, pazienti, allievi, colleghi e dipendenti del Gemelli, dove Scambia – dopo la laurea a pieni voti nel 1983 all’Università Cattolica, con specializzazione in Ginecologia e ostetricia, aveva lavorato fino all’ultimo.