Omicidio a Corigliano Rossano, giovane accoltellato muore in ospedale: indagini in corso

Sibaa Mohamed, 22 anni, è morto nella notte in sala operatoria dopo essere stato colpito da una coltellata all’addome. Il giovane viveva a Corigliano-Rossano in via Carducci, una traversa di via Nazionale. I carabinieri stanno indagando sull’episodio, acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona e cercando un maglione che potrebbe essere stato indossato dalla vittima. Il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Veronica Rizzaro.

La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato. Sibaa Mohamed, giovane di 22 anni di origine marocchina, è stato colpito da una coltellata all’addome. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma i tentativi dei medici non sono stati sufficienti a salvargli la vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Le forze dell’ordine stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto. Al momento, non si conoscono ancora le motivazioni dell’aggressione. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nella speranza di individuare elementi utili alle indagini. Un dettaglio su cui si stanno concentrando è un maglione che la vittima potrebbe aver indossato poco prima dell’aggressione.

