Le condizioni di papa Francesco turbano la Chiesa: «Il mondo ha bisogno di lui»

«La notte è trascorsa tranquilla» e «il Papa ha riposato». Lo fa sapere la Santa Sede con una nota sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L’aggiornamento arriva dopo la notizia della crisi respiratoria che ha colpito ieri il Pontefice tenendo in ansia i fedeli. Oggi Bergoglio non sarà presente all’Angelus: sarà letto un suo messaggio scritto. Intanto continuano le terapie e si allungano i tempi previsti per il ricovero e alla Chiesa continuano ad arrivare reazioni al momento delicatissimo che si vive in Vaticano.

Fratel Enzo Bianchi: «La gente ha bisogno che torni presto, il Papa è voce di pace»

«C’è turbamento nella Chiesa, anche perché il Papa argentino e’ voce di pace in un mondo lacerato dai conflitti», la gente «ha bisogno che torni presto: la sua empatia è un riferimento spirituale e psicologico in questo mondo in crisi». La rinuncia al Pontificato «è possibile, ma non credo si dimetterà, Bergoglio vuole portare avanti la sua missione fino a quando avrà forze». A parlare alla Stampa è fratel Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose e della fraternità monastica Casa della Madia ad Albiano d’Ivrea. «La Chiesa è particolarmente turbata. Il Pontefice è malato, e con l’età così avanzata, 88 anni, ci sono pericoli e conseguente apprensione, si paventa la possibilità della sua fine in un momento di grande incertezza politica per l’Occidente», sottolinea. «Oltre alla preoccupazione dei cattolici, ho percepito anche tra molte persone lontane dalla Chiesa la speranza che la sua voce possa presto risuonare in questo momento così delicato per il mondo», prosegue. «La gente ha bisogno di Papa Francesco. Lo sento chiaramente», «c’è una forte esigenza della sua presenza e della sua parola in questo momento di confusione e difficoltà politica a livello planetario».

Il cardinale Bassetti: «Il Papa ha un carattere forte, non si abbatte facilmente»

«Il Papa ha un carattere forte, è un uomo reattivo e non si abbatte». Le dimissioni? «Sono argomenti che tornano fuori ogni volta, soprattutto quando c’è un lungo pontificato. Sono convinto che se avrà le forze per andare avanti, lo farà e porterà la croce fino alla fine». A parlare, al Giornale, è il cardinale Gualtiero Bassetti, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, ex arcivescovo della diocesi di Perugia. Lui, molto vicino a Papa Francesco, è stato il primo cardinale creato da Bergoglio, undici anni fa. «Sto seguendo con grande partecipazione le notizie che arrivano sulla salute del Papa», dice Bassetti. «Vivo questo momento con grande sofferenza». Il cardinale durante il Covid rischiò di morire per una polmonite bilaterale. «So benissimo cosa si passa e quali sono i rischi. Speriamo davvero che possa farcela, ha un carattere forte, è un uomo reattivo e non si abbatte. Questo aiuta».