Carnevale 2025 a Vibo, la giunta comunale al lavoro per stilare un «programma che valorizzi i beni culturali e incentivi la partecipazione»

La giunta comunale di Vibo è al lavoro per stilare «un ricco programma di eventi per le festività del Carnevale 2025, nell’ambito di un programma volto a stimolare la presenza di visitatori e a sostenere le attività economiche del territorio». La decisione è stata assunta nel corso dell’ultima riunione tenutasi il 20 febbraio, in cui sono stati «delineati i dettagli delle manifestazioni che si svolgeranno tra il 27 febbraio e il 4 marzo». L’obiettivo principale di queste iniziative è duplice: da un lato, «promuovere e valorizzare i beni culturali presenti sul territorio», dall’altro, «incentivare la partecipazione di operatori economici e associazioni locali». La giunta ha sottolineato l’importanza di una «programmazione coerente con quella degli altri soggetti istituzionali, garantendo così una sinergia tra le varie realtà che operano nel settore culturale e commerciale».

Il programma, che rimane in fase di definizione, «prevede una serie di manifestazioni che spaziano da eventi di animazione a spettacoli, coinvolgendo attivamente la comunità locale». La giunta ha espresso la «volontà di ottimizzare le risorse disponibili, concedendo il patrocinio e l’utilizzo del logo della Città di Vibo Valentia a tutte le iniziative approvate». Inoltre, «saranno messi a disposizione edifici e spazi di proprietà comunale per garantire che le attività si svolgano in tutte le zone della città e delle marine».

Per l’Ente, «la collaborazione con le associazioni di categoria di promozione sociale e gli operatori economici» è una «risorsa fondamentale per il successo di queste iniziative», dunque, «tutti gli attori sono invitati e coinvolti a contribuire attivamente alla realizzazione di eventi che non solo intrattengano i visitatori, ma che promuovano anche la cultura e le tradizioni locali».