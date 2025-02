Papa ricoverato, il cappellano del Gemelli: «È l’ora della speranza contro ogni speranza»

«In questo momento vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la “spes contra spem,” la speranza contro ogni speranza». Lo ha detto il cappellano del Gemelli, don Nunzio Corrao, guidando la preghiera nel corso della speciale adorazione eucaristica per papa Francesco in corso al Gemelli, dove l’intero ospedale si è riunito in preghiera per il Pontefice.

Papa Francesco, dopo una notte trascorsa bene, «si è svegliato e sta proseguendo le terapie», «l’umore è buono», «si nutre normalmente», si apprende da fonti vaticane.

Il pontefice «non ha dolori», sottolineano le fonti, spiegando che la «sofferenza» della quale si era parlato sabato era legata alla giornata pesante che Francesco aveva vissuto a causa delle crisi respiratorie. La notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito, aveva comunicato in precedenza la Sala stampa vaticana.

Il Papa al Gemelli, rosari tutte le sere a San Pietro

L’iniziativa del rosario a Piazza San Pietro questa sera non è solo per oggi ma da stasera ci sarà tutti i giorni, come una vera e propria maratona di preghiera. «Da questa sera – riferisce infatti una nota del Vaticano – i cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle ore 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre. La preghiera, oggi, sarà presieduta da Sua Eminenza il Card. Segretario di Stato, Pietro Parolin».

Tutto il Gemelli si riunisce in preghiera per il pontefice

«La comunità del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e della sede romana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore desidera esprimere in maniera ancora più forte la vicinanza e il sostegno al Santo Padre Francesco in questo momento di prova e di sofferenza. Accogliendo l’invito della Cei ad intensificare la preghiera, da oggi lunedì 24 febbraio e per tutto il tempo della degenza del Santo Padre nel nostro Policlinico, presso la Cappella San Giovanni Paolo II, situata nella Hall dell’Ospedale, la mattina ci svolgerà un’ora di adorazione dalle 12.00 alle 13.00 a cui farà seguito la Santa Messa d’orario delle ore 13.05. In entrambi i momenti si pregherà in modo speciale per il Santo Padre». Lo si apprende dallo stesso policlinico Gemelli.

Alle 16.30 poi, con la stessa intenzione, si svolgerà la recita del Rosario presso la statua di San Giovanni Paolo II nel Piazzale antistante il Policlinico Gemelli. Seguirà alle 17 la Santa Messa d’orario che sarà celebrata con le medesime finalità nella Cappella della Hall.

«Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS riunito in giornata odierna per una sessione ordinaria con il Presidente Dottor Daniele Franco e il Magnifico Rettore dell’Ateneo, Prof.ssa Elena Beccalli, – si apprende ancora – parteciperà alla Santa Messa delle ore 13.05 che sarà presieduta da mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Azione Cattolica Italiana. Coloro che possono sono invitati a partecipare ai momenti di preghiera indicati e tutti possono comunque unirsi spiritualmente facendo propria la preghiera liturgica: “Signore Gesù, Redentore del mondo, che hai preso su di te i nostri dolori e hai portato nella tua passione le nostre sofferenze, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per il nostro fratello infermo: donagli fiducia e ravviva la sua speranza perché sia sollevato nel corpo e nello spirito».