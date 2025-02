La pista di atletica di Vibo come il nuovo ospedale: 20 anni di attesa e ancora un terreno da espropriare. Ma Soriano assicura: «Stavolta si farà»

«Speriamo che anche qui a Vibo possano nascere degli spazi in cui poter correre, fare atletica leggera e svagarsi. Per il momento dobbiamo accontentarci della strada». Commentava così una giovanissima vibonese la situazione con cui sono costretti a fare i conti gli sportivi di Vibo Valentia in mancanza di pista di atletica leggera. Una vicenda che il Vibonese ha raccontato nei giorni scorsi con un reportage che documentava come gli iscritti dell’associazione podistica Conoscere Jonadi siano costretti ad allenarsi sull’asfalto, tra il via vai di macchine e camion o nell’area di parcheggio degli ex Mercati generali oggi ricettacolo di immondizia.

All’appello rivolto dagli sportivi alla politica vibonese tramite i nostri microfoni ha risposto l’Amministrazione comunale di Vibo aggiornando la comunità su un progetto atteso da decenni. «Sicuramente non è bello vedere quelle immagini – afferma Stefano Soriano, assessore comunale di Vibo con delega allo Sport e agli impianti sportivi -. Quella della pista di atletica è una questione che ho affrontato già nella precedente amministrazione quando ero consigliere di opposizione ed è un progetto che ha più o meno vent’anni».

Nell’aprile dello scorso anno la precedente amministrazione comunale guidata da Maria Limardo annunciava come fosse stato sbloccato il mutuo con il credito sportivo che avrebbe permesso la realizzazione della pista, con i lavori che sarebbero cominciati entro il 2024. I fondi per la realizzazione di quel progetto non bastavano – spiegano però oggi dal Comune, in quanto nel progetto insieme alla pista di atletica che nascerà nell’area della piscina comunale è prevista anche la creazione di ulteriori opere collegate alla piscina stessa come spogliatoi e gradinate.

«Per poter portare a termine l’opera abbiamo dovuto fare una perizia di variante tecnica grazie alla quale riusciremo a pagare gli oneri di esproprio visto che lì dobbiamo espropriare un terreno privato e, sicuramente, riusciremo a completare la pista di atletica leggera» chiarisce l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone con riferimento all’intervento in località Maiata dal valore complessivo di 2.055.494,76 €.

«Ho visto con l’assessore Monteleone il computo metrico che è stato fatto – commenta Soriano – ci sarà la pista atletica, il tappetino, l’illuminazione tanto della pista di atletica quanto del campo polivalente che sarà realizzato. È una struttura molto bella vista dal progetto, una struttura complessa che si collegherà alla piscina comunale e con la quale si incomincerà a creare una vera e propria città dello sport in quella zona».

Sulle tempistiche nulla di certo ma la pista di atletica – rassicura il Comune – sarà consegnata alla comunità. Con l’impegno di rilanciare lo sport attraverso le strutture già presenti sul territorio: «Stiamo cercando di accelerare la riapertura di tutte le strutture sportive chiuse – spiega Soriano -. Per quanto riguarda la piscina i lavori procedono velocemente. Il palazzetto dello sport di Vibo è pronto, manca solo un ultimo parere. A breve ripartiranno i lavori del palazzetto di Vibo Marina che sarà completato dopo uno stop dovuto ad un problema già risolto. A breve usciranno dei bandi che lo Stato e la Regione metteranno a disposizione per le strutture sportive e noi ci faremo trovare pronti per rilanciare strutture abbandonate. Insomma – conclude Soriano – puntiamo tanto sullo sport a Vibo e siamo sicuri che in futuro potrà essere un importante volano per l’economia di questa città».