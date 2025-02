Anche la ‘ndrangheta vibonese avrebbe partecipato alla spartizione del tratto catanzarese della 106: «Su quel cantiere mangiano tutti»

È emerso dall’inchiesta Clean Money della Dda di Catanzaro che ha portato stamane a 22 arresti. L'attenzione dei clan per i cantieri con tanto di servizi di pattuglia per individuare quelli da infiltrare

C’erano anche esponenti della ‘ndrangheta vibonese nel summit in cui si sarebbe deciso come spartirsi il tratto catanzarese della statale 106. Un tratto su cui avrebbero «mangiato tutti». È quanto emerso dall’inchiesta Clean Money della Dda di Catanzaro, che stamane ha portato a 22 arresti e che ha riacceso i fari sulle attività criminali del clan dei Gaglianesi. Pancrazio Opipari e Lorenzo Iiritano sono due degli indagati. Il loro ramo, secondo l’ipotesi accusatoria dei magistrati antimafia, è quello delle estorsioni.

Ai due viene contestato l’episodio in cui si sarebbero fatti consegnare 600 euro dal titolare di un’impresa funebre non identificato: il pizzo avrebbe riguardato una cerimonia nel quartiere di Gagliano. Le intercettazioni chiariscono lo scambio contestato: i due avrebbero fatto prendere un «morticedu» (in questo caso il servizio per la cerimonia, ndr) e l’imprenditore avrebbe corrisposto 200 euro ciascuno a Opipari, Iiritano e una terza persona ora deceduta. Controllo del territorio capillare.

Ed esteso anche ad altre aziende: i magistrati antimafia di Catanzaro identificano l’idea di imporre diversi appalti e traghettarli verso una ditta vicina al gruppo operante nel settore dell’impiantistica elettrica. Come? Opipari e Iiritano si muovono in pattuglia nell’area di Catanzaro Lido per esaminare tutti i cantieri e vedere dove potrebbero inserire la ditta amica.

Pensano di rivolgersi alle imprese più floride: davanti a chi, invece, considerano «rovinato» evitano di tentate. Segnano tutto, inclusa la data di avvio dei lavori: in un caso, leggendo che i cantieri partiranno il 7 gennaio, valutano di presentarsi l’8.

Continua a leggere su LaC News24