La palestra comunale distrutta da un incendio a Francica sarà demolita e ricostruita

Michele Mesiano, sindaco di Francica

Sarà totalmente demolita e ricostruita la palestra comunale di Francica andata in buona parte distrutta nel corso di un incendio avvenuto il 16 settembre scorso. È quanto deciso dalla giunta comunale di Francica, guidata dal sindaco Michele Mesiano, che ha approvato con apposita delibera il progetto esecutivo degli interventi che ammontano a 946.155,25 euro. Rup dei lavori è stato nominato l’ingegnere Pasquale Fratea dell’Ufficio tecnico comunale, mentre la giunta dopo l’approvazione del progetto esecutivo ha inoltrato richiesta di cofinanziamento dell’opera alla Regione Calabria. L’intervento è stato altresì inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Francica, sebbene subordinato all’ottenimento del contributo da parte della Regione. Da ricordare che l’incendio del 16 settembre scorso ha interessato in particolare il tetto in legno della palestra, divorato dalle fiamme. Nell’edificio, parzialmente suddiviso e adibito anche ad aule per gli alunni della scuola dell’infanzia, erano già in atto dei lavori di ristrutturazione e manutenzione quando sono divampate le fiamme, spente dopo diverse ore di lavoro dai vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Sull’incendio, sulla natura e su eventuali responsabilità sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri prontamente intervenuti sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso.

