Pizzo, lavori di rifacimento della rete idrica e fognaria nel quartiere Carmine (che dureranno 6 mesi). Ecco le modifiche alla viabilità

Il Comune di Pizzo ha stanziato 130.252,18 euro per il rifacimento dei sottoservizi del quartiere Carmine, nel centro storico. L’intervento, che rientra nel Piano nazionale di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, dal valore complessivo di 190 milioni di euro (per il quale l’Ente napitino è destinatario di un contributo annuo di 65.126,09 euro fino al 2033), è stato affidato alla ditta Ginevra Costruzioni Srl per un importo di 94.385,67 euro. Il rifacimento dei sottoservizi del quartiere Carmine per l’amministrazione Pititto «è un intervento necessario per la sicurezza del centro storico di Pizzo. Le condotte idriche e fognarie esistenti – si legge nella determina – sono vetuste e in alcuni punti danneggiate, causando perdite e infiltrazioni. Le nuove condotte idriche e fognarie garantiranno un approvvigionamento idrico più efficiente e un sistema di smaltimento delle acque reflue più sicuro».

L’intervento prevede la sostituzione delle condotte esistenti con nuove tubazioni in ghisa sferoidale, più resistenti e durature. «I lavori di rifacimento dei sottoservizi del quartiere Carmine inizieranno a breve – hanno fatto sapere dal Municipio – e dureranno circa sei mesi. Durante i lavori, la circolazione veicolare dell’area sarà parzialmente interrotta». Ecco le modifiche alla circolazione, segnalate da apposita segnaletica stradale, che verranno apportate per consentire l’avvio del cantiere:

Via Carmine : chiusura al traffico veicolare nel tratto compreso tra piazza Carmine e via Fontana;

: chiusura al traffico veicolare nel tratto compreso tra piazza Carmine e via Fontana; Via Fontana : senso unico di marcia in direzione di via Carmine;

: senso unico di marcia in direzione di via Carmine; Via San Rocco : senso unico di marcia in direzione di via Fontana;

: senso unico di marcia in direzione di via Fontana; Piazza Carmine: divieto di sosta e fermata.

Disposizioni su percorsi alternativi e mezzi pubblici:

I veicoli provenienti da via Carmine e diretti verso via Fontana potranno percorrere via San Rocco. I veicoli provenienti da via Fontana e diretti verso via Carmine potranno percorrere via XXV Aprile e via Santissimi Medici. Le linee degli autobus urbani ed extraurbani non subiranno modifiche di percorso.