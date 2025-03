Tragedia a Catanzaro, 64enne muore schiacciato dal cancello della sua abitazione

L'incidente si è verificato oggi pomeriggio in via Barlaam da Seminara. Sul posto è giunta la polizia e una squadra della sede centrale dei vigili del fuoco

Un uomo di 64 anni è rimasto schiacciato dal cancello della sua abitazione morendo sul colpo. La tragedia si è consumata oggi pomeriggio in via Barlaam da Seminara all’interno della proprietà della vittima. Sono in corso le indagini per comprendere la dinamica dell’incidente. Sul posto è giunta la polizia e una squadra della sede centrale dei vigili del fuoco. Presente anche la polizia scientifica a cui sono stati affidati i rilievi e il magistrato di turno.