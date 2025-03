In fiamme l’auto di un sacerdote nel Reggino: avviate le indagini

Era parcheggiata vicino alla chiesa ma per fortuna il fuoco non ha raggiunto la struttura. L'incendio durante la notte, prevale la pista dolosa

Un incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti anche se pare prevalere la pista dolosa, ha distrutto nella notte l’auto Jeep Avenger di proprietà di don Vincenzo Attisano, parroco di Santo Stefano d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

La vettura era parcheggiata a pochi metri dalla chiesa con annessa canonica. Pur essendo vicine all’edificio, le fiamme fortunatamente non hanno interessato l’immobile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire ai possibili responsabili dell’accaduto. Non è escluso che il sacerdote, dal 2022 a Santo Stefano d’Aspromonte, possa essere sentito dagli investigatori nelle prossime ore.