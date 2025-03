Vibo, avrebbe spacciato droga dalla propria abitazione: arrestato. Tra i clienti anche un 15enne

Tre persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente. Per il presunto spacciatore disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Proseguono i controlli della polizia per la prevenzione dei reati e la diffusione di sostanze stupefacenti tra giovanissimi. Nei giorni scorsi, la squadra mobile della Questura di Vibo ha arrestato una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e, contestualmente, ha segnalato alla Prefettura di Vibo Valentia tre persone, alle quali è stata contestata la violazione amministrativa di uso personale di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nel corso di mirate attività volte a contrastare il traffico di droga, gli agenti della Squadra Mobile hanno documentato diversi episodi di spaccio da parte di una persona, che aveva “eletto” la propria abitazione a luogo d’incontro con i propri “clienti”. I giovani (tra cui un minore degli anni 15), dopo aver ricevuto lo stupefacente, sono stati fermati dagli operatori. Durante i controlli sono stati trovati involucri contenenti marijuana, di cui uno del peso netto di 0,1 grammi e gli altri due di 0,9 grammi.

Gli agenti hanno quindi sottoposto a perquisizione personale e locale l’abitazione interessata, attività che ha consentito di rinvenire, nascosto in un mobile, un involucro di carta stagnola contenente sostanza erbacea successivamente identificata in sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 14 grammi nonché cinque involucri di carta stagnola uguali a quelle rinvenute addosso ai tre soggetti, anch’essi contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 5,7 grammi e un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di 0,8 grammi.

Oltre alla sostanza stupefacente sono stati trovati due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, 8,20 euro vicino alla sostanza stupefacente e un coltello con residui di sostanza erbacea sulla lama.

All’esito delle attività, la persona è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravato dalla cessione a soggetto minorenne e posta a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, mentre gli altri tre soggetti sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente. Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, dopo aver convalidato l’arresto del presunto spacciatore, ha poi disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.