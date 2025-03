Fucile e munizioni nella cuccia del cane, due arresti a Mileto

I carabinieri sequestrano anche diversi semi di marijuana. Dopo la convalida per padre e figlio, il gip ha disposto l’obbligo di dimora per uno dei due indagati

Detenzione illegale di armi, munizioni e sostanza stupefacente. Con queste accuse, i carabinieri hanno tratto in arresto Antonio e Gerardo Arena, padre e figlio, rispettivamente di 63 e 26 anni, di Comparni di Mileto. Nel corso di una perquisizione domiciliare a casa degli Arena, i militari dell’Arma hanno trovato – nascosto in giardino nella cuccia del cane – un fucile con matricola abrasa e diverse munizioni per la stessa arma.

In un locale dell’abitazione è stata invece rinvenuta una busta con all’interno alcuni semi di canapa indiana. Fucile, munizioni e sostanza stupefacente sono stati sequestrati, mentre i due Arena sono stati condotti in carcere. Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Roberta Ricotta, ha convalidato i due fermi non applicando poi nessuna misura per Antonio Arena, mentre per Gerardo Arena è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Mileto. I due Arena sono difesi dall’avvocato Salvatore Sorbilli. La Procura aveva chiesto il carcere per entrambi gli indagati.