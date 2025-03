Torino, beccato con 50 grammi di coca divisa in dosi e oltre 9mila euro in contanti: arrestato 35enne di Paravati

Convalida dell’arresto e obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria quale misura cautelare. È quanto deciso dal gip del Tribunale di Torino, Francesca Pani, nei confronti di Nicola Fogliaro, 35 anni, di Paravati (frazione di Mileto), indagato per detenzione ai fini di spaccio di 48,5 grammi di cocaina con otto dosi già pronte per la cessione.

Il 35enne ha così potuto lasciare la casa circondariale di Torino in accoglimento delle argomentazioni difensive prospettate dall’avvocato Giuseppe Orecchio (indagato incensurato). La Procura aveva chiesto la misura cautelare in carcere. Fogliaro era stato sorpreso dai carabinieri mentre prelevava lo stupefacente dal vano posto al di sotto delle scale di accesso all’androne condominiale nel suo domicilio di Torino.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire anche due mazzette di soldi in contanti, per un totale di 9.655,00 euro, nascosti una nel contenitore dell’acqua della macchinetta del caffè, l’altra in un sacchetto di nylon all’interno di una borsa. Il denaro è stato sequestrato. Rinvenute anche due sigarette artigianali contenenti tabacco e hashish, mentre un bilancino di precisione è stato trovato sul letto.